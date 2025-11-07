В Алуште открыли Центр спортивной подготовки сборных команд России

Президент России Владимир Путин пожелал успехов детям, которые будут заниматься в новом тренировочном центре для сборных команд «Крымский».

Открытие объекта проходило в режиме видеоконференции в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

Центр спортивной подготовки сборных команд по различным видам спорта работает в Крыму с 1956 года. По поручению Президента тут были организованы не только масштабные восстановительные работы, но и создан ряд современных, отвечающих всем стандартам и требованиям объектов, включая универсальный олимпийский бассейн и медико-восстановительный центр.

Помимо упомянутых бассейна и медико-восстановительного центра, в комплекс входят крытые универсальные площадки, теннисные корты с грунтовым покрытием, два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, хореографические залы, залы единоборств, зал тяжелой атлетики, три тренажерных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, другое.

«Очень важно, что в центре смогут тренироваться не только спортсмены со всей страны, но и крымчане. У нас есть возможность организовать занятия для ребят из наших спортивных школ на бесплатной основе. Это без преувеличения колоссальный подарок для всех жителей республики. Хотелось бы выразить признательность Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Правительству РФ в лице вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко, Министерству спорта России и лично Михаилу Владимировичу Дегтяреву за всестороннюю поддержку в реализации государственных программ в Крыму, за постоянное внимание и огромную помощь в развитии спортивной инфраструктуры», — поблагодарил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» создан в рамках федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета. Единовременная пропускная способность объекта — 393 человека в смену. В рамках содействия в организации занятий региональным спортшколам на базе комплекса занимаются 150 детей. Медико-восстановительный центр «Крымского» в свою очередь обеспечивает диагностику, лечение, восстановление и реабилитацию членов сборных и паралимпийских команд России, а также других нуждающихся социальных групп, включая участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы Республики Крым.