Морская робототехника в приоритете в сотрудничестве с Белоруссией

Совместные исследования в области морской робототехники, в частности, на базе межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Мореагробиотех» в Севастополе, являются одним из приоритетных направлений сотрудничества с Белоруссией.

Об этом на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) сообщил ТАСС директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

«Хочу представить наш межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня — НОЦ «МореАгроБиоТех». Этот центр был создан совместным решением двух глав регионов — главы Республики [Крым] и губернатора Севастополя. Этот центр объединяет научные и образовательные организации из семи регионов России. <...> Считаем, что сотрудничество с Белоруссией в машиностроении, автоматизации и в смежных областях ускорит разработку технологий. Мы видим тут три ключевых направления — это совместные исследования в морской робототехнике и беспилотных аппаратах, обмен опытом, технологиями, совместные образовательные программы», — сказал он.

Д.Профатилов также отметил, что еще одной перспективной площадкой для сотрудничества с Белоруссией может стать и индустриальный парк Севастополя, где возможно локализовать белорусские производства. По его словам, такие переговоры с белорусской стороной уже ведутся. Кроме того, Д.Профатилов подчеркнул, что Севастополь перенимает опыт Белоруссии по созданию IT-технопарка. «В Севастополе у нас реализуется масштабный проект по созданию IT-технопарка — центра инновационного и научного, технологического сотрудничества. Мы также знаем и применяем опыт по технопарку, который работает в Республике Беларусь, и этот успешный опыт в нашем регионе также внедряем и используем в технопарке», — добавил чиновник.

Ялтинский международный форум проходит в «Президент-отеле» в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки.