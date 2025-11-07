Должны сдать 17 объектов госпрограммы

Из запланированных к сдаче в этом году 23 объектов госпрограммы два уже сдано, а шесть точно сдавать не будут.

В феврале на совещании замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова с правительством Севастополя обсуждались итоги выполнения госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя» за 2024 год. Тогда же было объявлено, что до конца 2025 года предусмотрен ввод 23 объектов. Среди наиболее значимых — газопровод высокого давления через бухту протяженностью 17,3 км, вторая очередь реконструкции парка Победы и крытый ледовый каток на ул.Мельника.

До конца года осталось меньше двух месяцев, самое время уточнить, как дела на стройках, сколько объектов фактически будет сдано в этом году и существует ли риск новых долгостроев.

Как выяснила «Севастопольская газета», количество запланированных к сдаче объектов госпрограммы уменьшилось на треть. «В рамках проведенной во втором полугодии 2025 года корректировки Программы, в связи с непредвиденными обстоятельствами, выявленными в ходе производства строительно-монтажных работ, по шести объектам срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2026 год», — сообщили в департаменте капстроительства на информационный запрос редакции. Так из списка объектов, планируемых к сдаче, выпали: газопроводы низкого давления в Любимовке и высокого с переходом через Севастопольскую бухту; вторая очередь парка Победы; водовод с ул.Лазаревской на пл.Ушакова, индустриальный парк и теплопункт на ул.Хрусталева. Поэтому в списке на сдачу теперь 17 пунктов вместо 23.

Причин переноса сроков несколько. Это корректировка проектно-сметной документации из-за изменения трассировки трубопровода в обход опасного участка. На другом объекте необходимо пересчитать смету в связи с изменением способа прокладки газопровода «по многочисленным обращениям жителей». «Где-то в ходе выполнения строительно-монтажных работ был обнаружен ранее не выявленный культурный слой. В настоящее время выполняются дополнительные изыскания. В связи с чем, возникла необходимость внесения существенных изменений в проектно-сметную документацию на основании актуальных данных и оптимизации проектных решений», — объяснили в капстрое.

Итак, в рамках госпрограммы в этом году уже сданы газопровод в селе Россошанка и Дом культуры в 1-м отделении «Золотой балки». Должны сдать: еще три газопровода в Байдарской долине, два водовода, ледовый каток, детский сад на ул.Вакуленчука (у ТЦ «Лаванда»), две котельные и шесть теплопунктов.