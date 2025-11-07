Более 250 тысяч луковиц цветов высадят на клумбы города

Тюльпаны, гиацинты и нарциссы высаживают осенью, чтобы обеспечить их раннее цветение весной.

Специалисты предприятия «Парки и скверы» начали работы 6 ноября с оформления партерных клумб на Приморском бульваре.

«В клумбах от городского аквариума до театра мы высадим примерно 40 тысяч тюльпанов в течение двух недель. Прежде чем начать работы над размещением самих луковиц, мы наносим разметку на цветники — это рисунок, который увидят жители и гости Севастополя во время цветения в следующем году», — рассказала мастер участка «Парки и скверы» Юлия Емельяненко.

До наступления зимы растения успевают развить крепкие корни, аккумулировать необходимые питательные вещества и подготовиться к зимним холодам.

Всего в Севастополе во время осенней кампании будет высажено порядка 250 тысяч луковиц гиацинтов, виол, нарциссов и тюльпанов.