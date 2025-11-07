Бетон, щебень и плитку нужно убрать

Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора Севастополя о взыскании ущерба с арендатора земельного участка за нарушение режима особо охраняемой природной территории.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи». Установлено, что на арендованном у города земельном участке в нарушение режима особо охраняемой природной территории размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой. Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 млн рублей.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании указанной суммы с коммерческой организации, арендовавшей участок, и возложении на нее обязанности ликвидировать сооружения. Иск прокурора удовлетворен.

Ранее с того же юридического лица взыскан ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев на данном участке, в размере более 140 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебных решений.