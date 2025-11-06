Севастопольские троллейбусники отмечают юбилей

Первый троллейбус вышел на маршрут от вокзала до района горы Матюшенко 75 лет назад — 6 ноября 1950 года.

Строительстве троллейбусной линии в Севастополе началось по приказу Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 4 апреля 1950 г. По решению горисполкома от 6 июня 1950 года в городе заработало «Управление строительства троллейбуса». Уже через семь месяцев на пл.Коммуны (ныне площадь Ушакова) состоялось торжественное открытие первого маршрута.

— Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину со дня запуска на линию первого троллейбуса в Севастополе, которая совпадает с образованием Троллейбусного управления, преемником которого является ГУП «Севэлектроавтотранс», — рассказал директор предприятия Денис Будыш.

Бывшее Троллейбусное управление сейчас это крупнейший городской перевозчик. На госпредприятии работает более двух тысяч человек. В его парке — 160 троллейбусов и 145 автобусов. В текущем году уже перевезено почти 49 миллионов пассажиров.

В сутки троллейбусы Севастополя перевозят 110-120 тысяч пассажиров, автобусы — 50-60 тысяч, катера — 16 тысяч, школьные автобусы — 2,5 тысяч, социальное такси — до 100 человек.

В день рождения предприятия работники Севэлектроавтотранса на пл.Нахимова организовали выставку техники, на которой они работают: троллейбусов, автобусов и школьных автобусов, машин контактной сети, транспорта, обеспечивающего техническую работу. После торжественной части, поздравлений и награждений выставочная техника отправилась праздничным маршем по центральному городскому кольцу.

Праздник без формы и новых катеров

«Севастопольская газета» задала директору несколько интересующих наших читателей вопросов.

Как выяснилось, обещанный в 2023 году департаментом транспорта сине-зеленый фирменный стиль севастопольского общественного транспорта пока внедрен частично.

— Согласно условиям госконтрактов мы должны содержать до 30% брендированного транспорта. Сегодня такого транспорта 45 троллейбусов и порядка 35 автобусов. Это плановая работа, которая выполняется силами предприятия. Каждый год мы обновляем и доводим до существующего бренда не менее 30-40 единиц, — объяснил Д.Будыш.

А внедрение брендированной сине-зеленой формы для водителей застопорилось на уровне планирования.

— Процесс продолжается, но он не носит обязательный характер. Уже существуют эскизные проекты, которые рассматриваются. При финансовой возможности, наверное, будет проект завершен, — неуверенно пообещал директор.

Ничего оптимистично Д.Будыш не пообещал жителям Северной стороны. Он не смог ответить, сколько катеров и паромов сейчас у предприятия, как продвигается ремонт пяти пассажирских катеров, поставленных несколько лет назад в доки, и даже не намекнул, когда выйдут на линию новые «морские трамвайчики», которые в этом году пригнали в Севастополь с завода в Усть-Луге на достройку.

— Катера будут в свое время. Переговоры ведутся, контракты заключены. Проводятся заводские испытания. Как только будет заявлено, что катера технически готовы к передаче, мы об этом сообщим дополнительно, — уточнил директор Севэлектроавтотранса.