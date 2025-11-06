Получал авансы за аренду виртуальных квартир

Севастопольские полицейские пресекли деятельность дистанционного мошенника, похитившего более 70 тысяч рублей под предлогом аренды жилья. Известно о 10 пострадавших, но их может быть и больше.

Следствием установлено, что неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Евпатории создал в соцсети аккаунт от имени Дианы Сигны и предлагал аренду жилплощади по привлекательной цене. В интернете он подыскивал подходящие фотографии квартир и выдавал их за свои. Поверивших клиентов мошенник убеждал незамедлительно внести предоплату на подконтрольный ему банковский счет для бронирования квартиры, а после получения денег переставал выходить на связь. Похищенные обманом средства он тратил на личные нужды и покупки.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность подозреваемого и задержали его в Евпатории. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон и оформленную на мать банковскую карту, которая использовалась в преступной схеме.

Установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам мошенничества. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Мужчина находится под домашним арестом. По статье «Мошенничество» ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.