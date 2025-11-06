Полиция устанавливает личность неизвестного

Жители района Камышовой бухты попросили полицию Севасополя обратить внимание на поведение неизвестного мужчины, который может быть опасен для окружающих.

В адрес ОМВД России по Гагаринскому району неоднократно поступали обращения от жителей района Сталинградского рынка и ТЦ «Апельсин» с просьбами обратить внимание на одного и того же мужчину. Из поступивших сообщений следует, что неизвестный может нуждаться в специализированной медицинской помощи.

Полиция опубликовала обращение, в котором просит сообщить любую информацию о человеке с фотографии: его имя, место проживания или обстоятельства, которые могут помочь в установлении личности. На вид мужчине 18-30 лет, телосложение крупное, рост около 180-190 см.

Установить личность данного человека нужно, чтобы в дальнейшем организовать для него необходимую поддержку, включая возможное медицинское вмешательство, и тем самым предотвратить потенциальные риски как для него самого, так и для окружающих.

Сообщить сведения можно в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102, 73-87-00, 73- 87 01 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.