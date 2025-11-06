По ливневке в Казачьей вопросы остаются

Вопрос о приведении ливневой канализации к функциональному состоянию в очередной раз был поднят 5 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Поводом к тому стала жалоба в Центр управления регионом о затоплении подхода к детскому саду №2 на Гоголя,38. Недавним дождем подход к саду оказался затоплен. Правда, как оказалось затопленная территория не относится к детсадовской. Что, впрочем, не снизило остроты проблемы.

Как и в случае школы в Казачьей, из-за затопления дети не могут попасть в детский сад, на что жалуются их родители.

– Посмотрите с горхозом, отреагируйте на все, что касается социальных учреждений, в первую очередь, – обратился к подчиненным губернатор Михаил Развожаев, после чего спросил у своего заместителя Павла Иено о состоянии дел с казачинской ливневкой.

– Мониторим, дополнительные мероприятия также мы продумали, дополнительно вам доложим. – ушел от прямого ответа П.Иено.

– Вы не докладывайте дополнительно, а сделайте что-то там, чтобы порядок был, – отреагировал на ответ глава города.