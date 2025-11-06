Обвиняется в хищении при исполнении гособоронзаказа

«Подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств. Между предприятием и АО из Республики Татарстан, которое ранее заключило договор с Минобороны РФ, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей «КамАЗ», а также на поставку расходных материалов для военной техники. Возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. По версии следствия, с июня 2022 года по декабрь 2024-го фигурант дела вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, предположительно причастных к преступной деятельности. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.