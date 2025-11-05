В гостиницы можно заселяться по загранпаспорту

Правительство России утвердило постановление о возможности заселения в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года — и по водительскому удостоверению.

Постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет, позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан, сообщила пресс-служба кабмина.

Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.