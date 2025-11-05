В Динопарке заменят скамейки и урны

ГБУ «Парки и скверы» заключило госконтракт с московской компанией ООО «Монтаж-строй» на выполнение работ по благоустройству территории «Рыбацкого сквера «Динопарк».

Согласно документу, благоустройство общественной территории в этот раз означает замену в небольшом сквере 82 скамеек, 33 парковых диванов — те же скамейки, но более удобной конструкции, и 154 мусорных урн. Общая цена контракта — 7,3 млн рублей. Работы должны завершиться к середине декабря.

В начале прошлого года эта же московская компания уже занималась капитальным благоустройством «Динопарка» на ул.Павла Корчагина. Тогда, согласно техническому заданию, подрядчик за 15,2 млн рублей должен был демонтировать аварийный игровой и спортивный комплекс, расчистить территорию, а после — обустроить дорожки, тротуары, бордюры, установить скамейки, качели и перголы-качели, три типа игровых комплексов, информационный щит и озеленить территорию.

Остаток большого парка в Камышовой бухте, превращенный к началу века в небольшой сквер, спасли от застройки и реконструировали в 2018 году. К его открытию энтузиасты-общественники отреставрировали одного динозавра, сохранившегося со времен СССР, рядом установили еще двух. Но за четыре года оборудование Динопарка не без помощи вандалов пришло в негодность: автополив так и не заработал, качели сломались, детский городок и скейтпарк развалились, туалеты были разбиты. В 2022 году городские власти пообещали, что сквер еще раз отремонтируют.