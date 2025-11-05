Таврическую лестницу опять ремонтируют

Участок Таврической лестницы на подъеме от Большой Морской снова огородили строительным забором. В очередной раз там начались ремонтные работы. Казалось бы, совсем недавно отремонтировали, и вот опять!

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, теперь подрядчик будет устранять дефекты, допущенные при ремонте и выявленные в процессе реставрации. Известно также, что по решению комиссии «будет проведена расчистка кладки, восстановление бетонных и металлических элементов и замена покрытия площадок». В пресс-службе заверили, что все работы согласованы с Севнаследием и будут завершены до конца года.

Пока же вход на второй (снизу) лестничный пролет закрыт, на забор прикреплены листы А4 с надписями «Проход закрыт» и «Обход».

Впрочем, оценить существующее состояние лестницы можно, наблюдая ее с верхних участков. Покрытия площадок и примыкания к тумбам действительно выглядят поврежденными, а их поверхности покрыты зеленой плесенью. Как уже сообщала «Севастопольская газета», последнее вызвано нарушением технологии производства работ.

Предыдущий ремонт Таврической лестницы завершили в феврале 2024 года.