Проводят диспансеризацию, профосмотры, вакцинацию

За 10 месяцев 2025 года профосмотры в Севастополе прошли более 18 тыс человек, более 180 тыс — диспансеризацию. Кроме того, более 52 тысяч человек прошли диспансеризацию на предмет репродуктивного здоровья. Об этом 5 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, выявлено более 4 тысяч новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 288 – онкологических, 600 случаев диабета.

– Выявляемость у нас выше, чем в целом по Российской Федерации. Мы сразу берем этих пациентов на диспансерное наблюдение. Пациентам, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении, оно назначается, чтобы предотвратить на ранних стадиях прогрессирование выявленного заболевания, – сказал В.Денисов.

Он также напомнил, что диспансеризация и профосмотры проходят не только в поликлиниках, но и на фельдшерско-акушерских пунктах в селах.

Сейчас таким образом прошли профосмотры и диспансеризацию более 11 тысяч человек. Медики также выезжают на предприятия. Так, в этом году по месту работы были осмотрены более 4 тысяч севастопольцев.

В Денисов отчитался, что более 71 тысячи детей также прошли профосмотры в детских садах, школьных медкабинетах, в фельдшерско-акушерских пунктах.

Всего, по его словам, по плану должны пройти диспансеризацию более 340 тысяч севастопольцев.

На вопрос о ходе прививочной кампании, глава депздрава сообщил, что вакцина от гриппа поступила в полном объеме. Кроме того на выделенные из бюджета 8 миллионов рублей закупили более 110 тысяч доз.