Поименный список членов правительства утвердили частично

Об этом 5 ноября на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Назначили на должности

По его словам, подписаны соответствующие документы по следующим руководителям департаментов.

Департаментом внутренней политики руководить остается Сергей Бездольный, директором департамента внутренней политики — Алексей Краснокутский, департамента транспорта — Станислав Таматаев. Департаментом труда и соцзащиты продолжит руководить Елена Сулягина, а департаментом культуры — Анжела Сумакова.

— По этим членам правительства — директорам не требуется согласования с федеральным органом исполнительной власти, поэтому я все эти решения принял и соответствующие документы подписал, — объяснил глава города.

Ждут согласования

Он также сообщил о том, что по остальным директорам департаментов документы для согласования направлены в федеральные органы.

М.Развожаев также уверен, что не будет проблем проблем с утверждением Виталия Денисова директором депздрава, а Юлии Гавриловой — Севприроднадзора. Также в соответствующий отраслевой орган направлены на согласование документы на ныне и.о.директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

— Думаю, что в ближайшее время документы придут и соответствующие назначения состоятся, — подытожил М.Развожаев, отметив, что работа по формированию правительства продолжается.

Покинули команду

Что касается заместителей губернатора, все они продолжают исполнять обязанности по своим направлениям, кроме Дмитрия Галкина, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Распределение его полномочий продолжается. Пока обязанность по курированию капитального строительства поручено исполнять замгубернатора Павлу Иено. Всего замов осталось восемь.

Также покинула правительство Севастополя Татьяна Черноусова, возглавлявшая департамент цифрового развития. Теперь, как сказал М.Развожаев, она будет работать по другому направлению.

Провожая Т.Черноусову с занимаемой должности, губернатор поблагодарил ее за работу и вручил почетную грамоту.

В ходе совещания ничего не было сказано о назначенцах на должности руководителей департаментов городского хозяйства, капитального строительства, ДИЗО, а также Севнаследия.

После избрания в сентябре 2025 года на второй срок, М.Развожаев распустил свое правительство. Чиновники пока работают с приставками и.о.

25 октября был опубликован указ губернатора Севастополя о формировании нового правительства города. Если сравнивать этот документ с указом 2020 года, теперь в структуре правительства нет руководителей двух департаментов — цифрового развития и архитектуры, но добавлен директор ДИЗО.

Руководители Севнаследия и горхоза остались не включенными и в новый состав.