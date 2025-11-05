Открыл новую комету

Новая находка — это долгопериодическая комета с околопараболической орбитой, «эксцентриситет которой, скорее всего, на тысячные доли превышает единицу». Астроном отправил сообщение об обнаружении нового объекта в международную организацию Центр малых планет, сейчас оно в статусе ожидания подтверждения об обнаружении новой кометы.

Как объяснил «Севастопольской газете» научный сотрудник Крымской государственной обсерватории, астроном Сергей Назаров, прежде комета находилась «внутри» Солнца и с Земли выглядела тускло. Ее открытие стало возможно после того, как комета вышла из-за светила.

Поскольку комету только-только открыли, о ней известно пока не так много. Она движется по ретроградной орбите с наклонением около 113 градусов. Объект «обращается по часовой стрелке, в отличие от планет и подавляющего числа объектов нашей планетной системы, почти перпендикулярно плоскости эклиптики».

— Орбита кометы сейчас уточняется. Мы предполагаем, что Г.Борисов ее открыл из-за того, что она вышла из-за Солнца и поярчела. Возможно, это произошло из-за внутренней вспышки, — предположил С.Назаров.

Пока неизвестно, как долго обнаруженная комета будет столь ярко сиять на небосклоне.

— Возможно пару дней, если это острая вспышка, тогда она скоро погаснет. А, быть может, будет видна довольно долго, если речь идет о высокой внутренней активности кометы. Сейчас она видна хорошо, — рассказал астроном.

Он также сообщил, что Г.Борисов наблюдает астрономические объекты, используя телескопы, сконструированные им самим, у него собственная обсерватория L51 MARGO (Mobil Astronomical Robotics Genon Observatory), расположенная в поселке Научный Бахчисарайского района.

Г.Борисов — конструктор телескопов и астроном-любитель, он открыл первую известную межзвездную комету 21/Borisov. Это событие внесено в Книгу рекордов Гиннесса и сравнивается с открытием Плутона Клайдом Томбо, который также был астрономом-любителем и также сам конструировал телескопы. Вместе с открытием 2 ноября на счету Г.Борисова уже 15 комет.