Музеефикация Пантикапея создаст в Керчи туробъект, сопоставимый с комплексом Афин

Концепция музеефикации подготовлена для горы Митридат в Керчи, где располагался античный Пантикапей. Ее реализация позволит привлечь туристов и создать археологический комплекс, сопоставимый по масштабу и исторической значимости с афинским Акрополем, сообщила ТАСС директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Керчь, как исторические ворота Крыма, сохраняет это значение с древнейших времен. Благодаря исследованиям Боспорской экспедиции Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина под руководством Владимира Петровича Толстикова установлена дата основания греческой колонии — примерно 620 год до нашей эры; ученый совет Института археологии РАН подтвердил эту датировку, и в 2030 году город отметит 2650-летие непрерывной истории. Гора Митридат на протяжении нескольких веков служила административным, религиозным и общественным центром Пантикапея. Уникальным обстоятельством является отсутствие застройки древнего акрополя в последующие эпохи, что позволяет сохранить археологический комплекс», — подчеркнула Т.Умрихина.

Исследования горы Митридат ведутся с XIX века. В 1945 году начала работу постоянная археологическая экспедиция, ежегодно проводящая раскопки. За 80 лет работы открыта система застройки значительной части центрального района Пантикапея, что позволило установить время возведения первых укреплений, их характер и сам факт существования акрополя в столь ранний период.

Среди обнаруженных археологами объектов — басилея, дворцовый ансамбль правителей Боспора Спартокидов, дворцовый храм площадью более 70 кв.м, функционировавший на протяжении нескольких веков, казарма длиной 27 м и шириной 10 м, а также остатки укреплений разных эпох, включая форт 2000-летней давности. Обнаружены остатки святилища Артемиды-Гекаты с высеченными в скале помещениями.

«Предварительный план музеефикации разработан, однако для реализации проекта необходима федеральная поддержка. Археологические работы требуют времени и тщательности, и на данный момент обследована лишь небольшая часть горы Митридат», — пояснила Т.Умрихина.

Значение Пантикапея

Директор музея подчеркнула, что музеефикация акрополя Пантикапея окажет положительный эффект в нескольких направлениях.

«Музеефикация уникального объекта, проведение консервационных и реставрационных работ создадут туристический центр, способствующий увеличению доходов Республики Крым. Кроме того, этот комплекс станет аргументом в противовес западной пропаганде, демонстрируя, что Россия является наследницей не только русских традиционных ценностей, но и богатого опыта различных культур, включая античную», — отметила она.

Т.Умрихина напомнила, что Керчь, как и Пантикапей в прошлом, занимает стратегически важную позицию, значение которой со временем лишь возросло.

«Пантикапей, ставший столицей Боспорского царства, был основан в стратегически важной точке — на пересечении транспортных путей, соединяющих два моря и проливы, а также культур и экономических интересов. Эта стратегическая значимость делает музеефикацию акрополя Пантикапея вопросом государственной важности», — заключила она.

О Боспорском царстве

Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа); Феодосия в юго-восточном Крыму; Тиритака и Нимфей на Керченском полуострове.