Херсонские младенцы идут в зачет

На протяжении полугода севастопольцы в соцсетях узнают от правительства города, сколько детей родилось за предыдущий месяц. Так 1 ноября из публикации «Чудесная статистика от родильного дома №2» стало известно, что в октябре 2025 года на свет появились 292 малыша: 158 мальчиков, 134 девочки. Как оказалось, в эти прекрасные цифры вносят свою лепту и роженицы из Херсонской области.

Как следует из ответа департамента здравоохранения на запрос редакции, в целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи населению Херсонской области в 2022 году подписано соглашение между департаментом здравоохранения Севастополя и Министерством здравоохранения Херсонской области, в котором утвержден порядок маршрутизации пациентов в ГБУЗС Горбольница №5 – «ЦОЗМиР».

«С момента подписания соглашения в Родильном доме №2 на свет появились 173 ребенка, которые учитываются в статистике для ежемесячной рубрики городского правительства — «Чудесная статистика от Родильного дома № 2», — уточнили в депздраве.

А в городском загсе сообщили, что в течение двух лет сотрудники его Нахимовского отдела оперативно обеспечивают документами новорожденных детей семей из Херсонской области. Свидетельства о рождении им выдают прямо в роддоме №2, чтобы роженицы с младенцами могли оперативно выписаться и вернуться из Севастополя домой.