Бюджет на 2026 год примут 18 ноября

О планируемой дате принятия городского бюджета на 2026 год первый заместитель губернатора Алексей Парикин сообщил 5 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Прошу всех отработать качественно в профильных комитетах и в бюджетной комиссии в Законодательном собрании, внести предложения и замечания, – обратился к нему губернатор Михаил Развожаев, предложив даже провести какое-то согласительные мероприятие. С учетом наличия времени на качественную проработку бюджета парламентариями.

По словам А.Парикина, конкретная работа в профильных комитетах и бюджетной комиссии пройдет 10-12 ноября, а сам бюджет планируют принять на сессии Заксобрания 18 ноября..