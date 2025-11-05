Без отопления остаются восемь многоквартирных домов

Отопительный сезон до сих пор начался не у всех севастопольцев, сообщил 5 ноября на аппаратном совещании в правительстве города замгубернатора Максим Ковалев.

По его словам, из 3523 домов 2611 имеют центральное отопление. В целом система вся запущена по всему городу и вышла на необходимое давление и температуру. Вместе с тем, имеется восемь проблемных домов. Они аварийные, что выявилось неожиданно, в ходе запуска отопления. Там требуется ремонт сетей. Они, в основном, в УК «Центр» (шесть домов) и в УК «Северный» (два дома).

— В основном, это дома проблемные в силу того, что нет подвалов, системы находятся на первых этажах. Не хочется вскрывать полы. В некоторых случаях приходится искать собственников. По восьми домам мы продолжаем работу. По трем будет доклад сегодня вечером, по остальным — 6 ноября, — доложил М.Ковалев.

По его словам, на случай возникновения дополнительных проблем сформированы 27 бригад, 114 человек работают в ежедневном режиме. Этого, по его словам, вполне достаточно.

В свою очередь, глава города обратился к данным Центра управления регионом, который дает прямую связь с жителями города по части жалоб.

— Замалчивать не надо, если есть проблемы, надо людям объяснять, какая обстановка, сколько потребуется времени на устранение проблем, — порекомендовал он М.Ковалеву.

Губернатор также сказал, что несмотря на сокращение количества жалоб, они есть, и иногда с долей отчаяния. Навскидку он перечислил несколько адресов: Большая Морская, 52, Богданова, 25, Новороссийская, 10.