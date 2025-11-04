В рационе россиян недостаток рыбы и морепродуктов

О том, что жители страны едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Правительством 29 октября, основной темой которого стало развитие рыбохозяйственного комплекса.

«У нас примерно сейчас 24 кг на человека [в год] получается, должно быть больше», — отметил В.Путин. По его словам, «от сбалансированного питания прямо зависят здоровье и продолжительность <...> жизни людей».

«В странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий — в некоторых странах в два раза больше, чем у нас, — там и продолжительность жизни выше»,— пояснил президент.

По оценкам аналитического центра Рыбного союза, потребление рыбы в России в 2024 году в среднем составляло 22,7 кг на человека в год, что на 18% больше по сравнению с показателем 2022 года.

Нормы от Минздрава

Согласно утвержденным Министерством здравоохранения рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, россияне должны съедать в год (в кг, штуках, литрах): хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия, крупы, бобовые) — 97 кг; риса — 7 кг; гречневой крупы — 4 кг; овсяной — 2 кг; макаронных изделий — 10 кг; бобовых (горох, фасоль, чечевица и др.) — 4 кг; картофеля — 90 кг; овощей и бахчевые культуры — 140 кг; фруктов свежих — 100 кг, из них яблок — 50 кг, груш — 8 кг, косточковых — 8 кг; сахара — 8 кг; мясопродуктов — 74 кг, в том числе говядины — 14 кг, баранины — 5 кг, свинины — 10 кг, птицы (цыплята, куры, индейка, утки, гуси и др.) — 40 кг, мясо других животных (конина, оленина и др.) — 5 кг; рыбы и рыбопродуктов — 28 кг; молока и молокопродуктов в пересчете на молоко — 322 кг, в том числе молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5-3,2% — 56 кг, молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5-1,5% — 84 кг, сметаны, сливки с жирностью 10-15% — 3 кг, масло животное — 2 кг, творог с жирностью 9-18% — 7 кг, творог с жирностью 0-9% — 9 кг, сыр — 6 кг, яйца (штук) — 260 шт., масло растительное — 12 литров, соль поваренная —1,8 кг.