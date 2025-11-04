Старушку два раза спасли от телефонных мошенников

Пенсионерке позвонили незнакомцы, выведали паспортные данные, а затем сообщили, что она попалась на уловки мошенников, поэтому нужно срочно передать все сбережения курьеру якобы для декларирования. Поверив, она отдала 933 тысячи рублей незнакомому мужчине, который повез деньги в Краснодар.

Однако покинуть Крым ему не удалось. Задержанный полицейскими посыльный оказался 57-летним местным слесарем, который также стал жертвой обмана. Введенный в заблуждение мужчина вместе с деньгами других жертв вез «для декларирования» и свои 340 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские вернули пострадавшей деньги, она положила их на счет в банке. Но история на этом не закончилась. Телефонные мошенники снова вышли на связь. И женщина вновь поверила им и пришла в банк, чтобы снять наличные. Сотрудница заметила нервозность клиентки, которая бессвязно рассказывала о внезапно возникших проблемах. Заподозрив, что вкладчица может находиться под влиянием мошенников, менеджер позвонила в полицию.

В отделение банка оперативно прибыл участковый по Ленинскому району младший лейтенант полиции Роман Машталяр. Полицейский быстро сориентировался и после короткого общения с женщиной понял — ею действительно руководят аферисты.

Участковый пытался объяснить, что женщина снова слушается телефонных аферистов, но она не хотела это слушать и пыталась уйти. Однако он смог убедить ее проехать с ним в отдел полиции. Только там старушка окончательно пришла в себя, искренне поблагодарила своего спасителя и извинилась, что сразу не поверила в его доводы.

Сейчас по факту покушения на мошенничество проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.