«Севастопольский бастион» объединил сотни моделистов

Полтысячи макетов кораблей, танков, самолетов от четырех сотен авторов из разных городов России представлены на фестивале стендовых моделей и миниатюры «Севастопольский бастион».

Мероприятие проходит с 1 по 5 ноября на площадке Штаба общественной поддержки на Большой Морской, 41.

— В этом году значительно расширилась география участников фестиваля. Кроме традиционных крымчан и жителей новых освобожденных территорий к нам присоединились и конструкторы из более удаленных городов — Перми, Таганрога, Ростова-на-Дону, Рязани, Пскова, Казани. Ребята из двух клубов из Пятигорска приехали сами и привезли огромные диорамы — знаковые модельные объекты, внесенные в Книгу рекордов Гиннесса, — рассказал председатель общественной организации «Союз моделистов Севастополя» Андрей Макарчук.

В этом году на выставке широко представлен флот. Особенно интересны точные копии кораблей из нержавеющей стали. Если ранее на фестивале в основном демонстрировали модели, сделанные из дерева, пластика, бумаги — маленькие и хрупкие, то модели из металла — дело более сложное, требующее знаний и навыков в сварке и пайке.

Много и механизированных моделей, где использованы простые технологии. Возникает новое направление, когда модель точная копия, но при этом она движется, светится, имеет звуковое сопровождение.

Также в рамках фестиваля работает игровая площадка BattleTech с настольными играми и тематическими диорамами. Предусмотрена обширная программа мастер-классов, внеконкурсных персональных выставок моделистов и клубов, дискуссии, онлайн трансляции, игротека настольных игр и конструкторов.

В этом году в первый раз работала тематическая выставка «История авиации Крыма» с историческим лекторием, которую провел кандидат исторических наук, лектор Общества «Знание» Сергей Скоробогатов.

— Лекция привлекла большое количество слушателей. Было очень интересно. Сам лектор — моделист и у него самая большая в России коллекция самолетов — более 600 экземпляров. На лекцию в «Севастопольский бастион» он привез 170, — уточнил А.Макарчук.

Выставку-конкурс моделей проводят в трех возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые. В каждой — есть ряд обязательных номинаций: авиация, бронетехника, флот, диорамы, виньетки, фигуры, фэнтези. Такие номинации как флот градируются: флот — деревянные модели, флот из наборов — пластик, бумажные модели.

— Людей в этом году очень много. Дети сейчас на каникулах, приходят на выставку с родителями или в компании друзей. Основной наплыв посетителей случается ближе к обеду, в это время как раз начинаются просветительские программы и мастер-классы. Пользуется популярностью мастер-класс для детей: «Моя первая модель». Дети собирают свою первую модель и забирают ее с собой, — поделилась впечатлениями куратор фестиваля «Севастопольский бастион» Лилия Лебедева. Она добавила: отрадно, что в этом году в выставке участвует много женщин-моделистов.