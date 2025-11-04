Севастополь отмечает День народного единства у Памятника примирению и в троллейбусе

Празднование в городе-герое прошло по заведенным традициям.

Утром 4 ноября губернатор Михаил Развожаев вместе со спикером заксобрания Владимиром Немцевым, сенаторами Екатериной Алтабаевой и Ларисой Мельник, депутатами Госдумы Татьяной Лобач и Дмитрием Беликом, командующим Черноморским флотом адмиралом Сергеем Пинчуком, руководителями федеральных и силовых структур города, исполняющими обязанности заместителей губернатора, депутатами, руководителями религиозных конфессий и национальных обществ возложил цветы к памятнику 100-летия окончания Гражданской войны на Юге России.

М.Развожаев напомнил, что четыре года назад Президент Владимир Путин возложил цветы к этому мемориальному комплексу — символу примирения народа после раскола Гражданской войны.

«Традицию открыл наш президент Владимир Владимирович Путин, когда этот памятник был создан, и он возложил сюда цветы как раз в День народного единства. Это памятник окончанию Гражданской войны на юге России — один из самых драматических эпизодов как раз был, в Крыму, в Севастополе, когда части Белой армии покидали город, а Красная армия его занимала. Это тяжелые события с исторической точки зрения события. Мы не так давно вспоминали их в сотую годовщину, история Севастополя напрямую с ними связана. А сегодня мы совершенно точно понимаем, что Севастополь живет как одна большая дружная семья. У нас огромное количество народов, народностей, национальностей, мы все живем в мире, в дружбе, вместе создаем будущее для наших детей. В этом главный смысл нашего праздника, который мы сегодня отмечаем всей страной. В этом его самое главное значение: в единстве наша сила», — приводит слова М.Развожаева его пресс-служба.

По случаю праздника городские учреждения культуры подготовили большую праздничную программу.

Также по заведенной традиции в Севастополе в День народного единства курсировал экскурсионный троллейбус-лекторий общества «Зниние». Его пассажирами стали школьники, студенты, а также участники специальной военной операции. В этот раз для слушателей была подготовлена интерактивная лекция «Славянский стиль как современный культурный код».

Во время поездки лектор общества «Знание», основатель и руководитель детского модельного агентства Top Kids Наталья Тарасенко познакомила пассажиров с миром славянской эстетики в моде. Важной частью программы стал показ мод севастопольского бренда «АДЯ́Г».

Мероприятие продолжилось посещением мобильного исторического парка «Россия — Моя история» на пл.Нахимова.