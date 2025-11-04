Попасть в МФЦ можно только по предварительной записи

С ноября жители города смогут посещать отделения МФЦ по предварительной записи.

«С 1 октября мы работали в тестовом режиме, проводили анализ работы по предварительной записи и пришли к выводу, что такая форма обслуживания позволит сократить время пребывания заявителей в МФЦ, сохранив при этом объем принимаемых дел», — объяснил причину нововведения и огромных очередей заместитель директора МФЦ Севастополя Юрий Громяк.

Получить талон можно:

— по номерам Центра телефонного обслуживания: 122 (добавочный 5 — звонок бесплатный) и 41-71-00;

— на портале mfc92.ru в разделе «Предварительная запись» с помощью авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);

— в терминалах электронной очереди во всех отделениях МФЦ.

Есть исключения

Изменения правил не распространяются на следующие категории обращений:

— льготные категории граждан;

— получение готовых документов;

— подача дополнительных документов по кадастровому учету и регистрации недвижимости;

— подтверждение учетной записи на Госуслугах;

— очная идентификация для получения УКЭП в приложении «Госключ»;

— получение результата оказания услуги с портала госуслуг.

Примут срочно

В случае если вы обнаружили, что доступ к вашей учетной записи заблокирован, необходимо незамедлительно принять меры для восстановления доступа. Можно обратиться лично в отделение МФЦ или иной центр обслуживания — для этого понадобится оригинал паспорта, СНИЛС и телефон.

Если по какой-то причине не удалось восстановить пароль через МФЦ (например, закончился рабочий день или был выходной), то восстановить доступ можно самостоятельно на портале Госуслуг — по номеру телефона, привязанному к личному кабинету, или через электронную почту.

Если самостоятельно восстановить пароль не удается, необходимо позвонить в службу технической поддержки портала Госуслуг по телефону 8 (800) 100-70-10.

Работают на новые регионы

В Севастополе и в Крыму с октября несколько отделений МФЦ ведут прием документов на регистрацию недвижимости новых территорий: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Прием ведется по предварительной записи.

Правообладателей с этих территории в Севастополе принимают в отделениях на ул.Вокзальной, 10, в Балаклаве на ул.Новикова, 4, на Северной стороне на ул.Леваневского, 24 и в Каче на ул.Авиаторов, 9.