Показывают первую советскую панораму

Панорама «Штурм Перекопа» — первая советская панорама. Об истории ее создания и дальнейшей судьбе рассказывает выставка Музея героической обороны и освобождения Севастополя в ретрокинотеатре «Украина» (ул.Ленина, 35).

Как сообщила главный научный сотрудник музея Инна Островская, сама панорама так и осталась в проектах, но имеющиеся материалы позволяют судить о масштабе работ по ее созданию. Несмотря на то, что панорама не была завершена и никогда не выставлялась, на этой работе «настоялись» советские художники, которые после восстанавливали панораму «Оборона Севастополя».

— Панорама «Штурм Перекопа» посвящена одному из главных событий ноября 1920 года — Перекопско-Чонгарской операции, которая знаменовала собой окончание Гражданской войны на юге России. Речь идет о наступательной операции войск Южного фронта РККА под командованием Фрунзе против генерала Врангеля, с целью прорыва укреплений на Перекопском перешейке, Сиваше и занятия Крыма в ноябре 2020 года, — отметила И.Островская.

По словам историка, это была очень хорошо продуманная в стратегическом и тактическом плане операция, она стала гордостью молодой Красной Армии, поэтому о ней впоследствии очень много говорили и писали. Очевидно, что этот подвиг необходимо было увековечить на живописном полотне.

Создавали шесть лет

Решение о создании панорамы «Штурм Перекопа» было принято в 1934 году комиссией по охране, восстановлению и созданию памятников Гражданской войны и Красной Армии при ЦИК СССР. Для написания полотна подобрали 11 художников, из которых две трети были учениками Франца Рубо. Они выезжали в Крым, встречались с непосредственными участниками событий. Более того: для создания более достоверного образа в ноябре 1935 года была организована реконструкция событий взятия Перекопа с участием пехоты и кавалерии. Панораму создавали до 1940 года.

Потом рабочие эскизы, этюды и макеты были доставлены в Симферополь, в Художественный музей, для организации выставки, которая проработала около года.

Когда началась война, выставку эвакуировали не сразу, а лишь 27 октября 1941 года. К этому моменту выставку упаковали и отвезли в Керчь на переправу. Однако там...

Сейчас существуют две версии дальнейшей судьбы рабочих материалов: первая о том, что фрагменты упакованной выставки погрузили на корабль, и тот был затоплен немецкой авиацией, вторая появилась при сверке инвентарной описи. По ним получается, что часть груза сгорела прямо на причале, с вероятностью частичного разграбления немцами.

Здание проектировали конкурсанты

В фонды севастопольского музея коллекция поступила в 1971 году, однако полностью она никогда не выставлялась, лишь частично — в 2010 и 2015 годах.

Научная исследовательская работа, связанная с созданием панорамы, с тех пор не прекращалась, ее результат также представлен на выставке. В частности, это уникальный материл о проведении Всесоюзного конкурса по проектированию зданий диорамного комплекса.

— Мы знали, что такой комплекс разрабатывался. Нам даже было известно, что он проектировался в форме звезды. Однако никаких документов о том, как он должен был выглядеть, у нас не было. Документы были выявлены, как ни странно, в городе Самара, и теперь у нас появилась возможность их показать, — продолжила И. Островская.

Она также сообщала, что прекрасные проекты зданий победителей проведенного конкурса предоставил и Научно-исследовательский музей архитектуры им.Щусева.

На выставке севастопольцы смогут познакомиться с этими проектами.

Панорама и четыре диорамы

На нынешней выставке посетители получают уникальную возможность представить, как должен был выглядеть панорамный комплекс, в экспозиции представлены живописные макеты к панораме и одной из диорам.

Панорама была центральной точкой в панорамно-диорамном комплексе, она освещала полностью Чонгарско-Перекопскую операцию, которая проходила с 7 по 16 ноября 1920 года. Вокруг панорамы располагались четыре диорамы, которые раскрывали узловые моменты операции: форсирование Сиваша, первая конная в тылу у Врангеля, взятие Турецкого вала и штурм Ишуньские укреплений.

— Эти узловые моменты в живописных полотнах мы можем посмотреть, с учетом, что это всего лишь пятая часть всего комплекса. Тем не менее, мы можем познакомиться с рабочими материалами, посмотреть «руку мастера» и сложить свое собственное впечатление о тех событиях, — подытожила И.Островская.

Выставка продлится до 15 февраля 2026 года, вход свободный.