Отремонтировали 20-километров дороги, ведущей в Крым

«Качественная дорожная сеть Донбасса и Новороссии определяет мобильность населения и ускоряет процесс их пространственного и экономического развития, обеспечивает связанность регионов южного направления. В число значимых объектов входит трасса Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, соединяющая Херсонскую область с Республикой Крым. Дорожники завершили капремонт ее 20-километрового участка, проходящего через несколько опорных населенных пунктов области», — рассказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В ходе капремонта специалисты фрезеровали старое покрытие и уложили новое, устроили барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку и смонтировали знаки для обеспечения безопасного движения.

«Это четвертый подъездной путь к Крымскому полуострову, который восстановили силами госкомпании «Автодор». В ходе капремонта специалисты применили передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей. Также на объекте для комфорта жителей установили шесть остановочных павильонов, на отдельных участках обустроили тротуары», — отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.