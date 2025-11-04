Определились с тенденциями социально-экономического развития

В правительстве Севастополя разработали прогноз социально-экономического развития города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Документ является основной для составления бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, он разработан в базовом и консервативном вариантах. Последний основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий.

Ожидается, что экономика города сохранит положительную динамику развития, ВРП в 2025 году оценивается в объеме 342,1 млрд рублей, с ростом 5,3% за счет увеличения объемов добывающей промышленности и обрабатывающих производств, электроэнергетики, оборота торговли и объемов инвестиций. Численность населения к концу 2025 года согласно оценке составит 558 тысяч человек.

Прогноз до конца года по трудовым ресурсам – 364,5 тыс человек, трудовое население трудоспособного возраста составит 340 тыс человек, число иностранных работников в останется на уровне 3 тысяч человек.

В распределении трудовых ресурсов на первом месте остается торговля, там заняты 55,3 тыс человек. На втором месте – строительство (39,6 тыс человек), на третьем – обрабатывающее производство (22,6 тыс человек). За ними следуют госуправление и обеспечение военной безопасности (18,5 тыс человек), а также транспортировка и гостиничное хозяйство (по 17,3 тыс человек). Еще 16,3 тыс человек работают в сфере образования, на тысячу меньше – в здравоохранении, 11,5 тыс человек занимаются наукой. Культурой и спортом занимаются 5,4 тыс человек.

В 2025 году благодаря росту экономики Севастополя и принимаемым мерам господдержки предпринимательства и продолжающегося внешнесанкционного давления прогнозируется, что номинальная заработная плата составит 64 800 тыс рублей.