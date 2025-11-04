Будет три новых праздника

День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля, День сварщика — в конце мая, а День языков народов страны — 8 сентября

День сварщика закрепить в календаре распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предложено сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

Про День коренных малочисленных народов и День языков народов страны указы подписал Президент Владимир Путин.

В России официально признают более 270 языков и диалектов, а к коренным малочисленным народам относят около 315 тысяч человек.