Запрещен проезд электромобилей по Крымскому мосту и со стороны полуострова

Запрет на проезд по Крымскому мосту со стороны Республики Крым электромобилей и гибридных авто вводится с 3 ноября. Соответствующий документ подписал глава региона Сергей Аксенов.

«Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00.00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма», — цитирует ТАСС сообщение С.Аксеновв в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что запрет на подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края электромобилей и гибридных авто с 3 ноября ввел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Запрет вызван соображениями безопасности.