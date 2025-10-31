В Родном бешеная куница напала на человека

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в госветслужбу поступило обращение от частного лица, проживающего в районе села Родного: его ночью покусала дикая куница, забравшаяся в дом через приокрытое окно. Утром во дворе обнаружили труп животного и доставили его в ветеринарную лабораторию, где и подтвердили вирус бешенства. Пострадавший обратился в медучреждение за антирабической помощью и в настоящее время проходит лечение.

Распоряжением губернатора Севастополя карантин по бешенству на территории Терновского МО установлен до 29 декабря 2025 года в Родном и прилегающих к нему кварталах лесничества.

Жертва — винодел

Как выяснилось, жертвой бешеной куницы стал известный винодел Павел Швец. О происшествии он рассказал в своем телеграм-канале: «Меня укусила бешеная куница. И это не шутка!»

Животное — «черный зверь с длинным пушистым хвостом» укусило его за колено.

Утром П.Швец отправился в больницу и сделал первую прививку от бешенства. Всего нужно сделать шесть уколов в течение трех месяцев, девять месяцев не пить вино, не ходить в баню, соблюдать диету и не утомляться физически.

К полудню куница пришла к дому жертвы второй раз. Ее поймали, посадили в клетку. Спустя несколько часов метаний и истошных криков животное сдохло.

«В тот же вечер отправили труп на анализ, наших собак определили в спецкарантин, и всё в округе обработали дезинфицирующим средством. Прошло две недели. Я продолжаю делать прививки, не пью, берегу себя и прислушиваюсь к малейшим сигналам организма. Сегодня пришло заключение из лаборатории, что животное действительно было больным!» — подытожил рассказ о происшествии П.Швец.