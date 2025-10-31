Урологическое отделение Первой горбольницы отремонтировали

После завершения пуско-наладочных работ аппаратуры пациенты вернутся в обновленные палаты, а медперсонал — в светлые чистые ординаторские, операционные и перевязочные.

Сейчас отделение выглядит как в сериалах: стильно, модно, современно. В палатах просторно, новые кровати ничем не напоминают о прежних полуразваленных койках. В каждой палате — раковина, туалет, а то и душ. Обязательно с кнопкой вызова персонала и дополнительной кнопкой на специальном тросике, на случай, если больному стало плохо в туалете, и он не может дотянуться до кнопки вызова. Есть они и у каждой больничной койки, причем сигнал будет звучат на сестринском посту до тех пор, пока на него не отреагируют. Одновременно вызов дублируется в ординаторскую, для контроля действий среднего медперсонала врачом.

Обо всем этом журналистам рассказал заведующий урологическим отделением Первой горбольницы Павел Каминский. Он показал техническое оснащение палат и палаты интенсивной терапии, особо уделил внимание наличию консолей подачи вакуума, углекислого газа, кислорода, а также различных розеток и штекеров, к которым при необходимости подсоединяется контролирующая аппаратура: кардиограф, дыхательный аппаратов и т.д.

Большинство помещений отделения перепланированы, в соответствии с существующими СанПиНами. Отдельная палата — для маломобильных пациентов, с санузлом соответствующей площади и возможностью разворота коляски. Есть также просторные перевязочные, отдельный кабинет для дежурного врача, комната для хранения наркотических веществ (с решеткой, сейфом и сигнализацией), а также своя столовая, что должно исключить прием пищи в палатах. На первом этаже — помещение для компрессорной, вакуумной и газовой станций, откуда все это по трубам разведено по палатам.

— Перемены не могут не радовать, — констатировал заместитель главного врача по хирургической помощи, главный уролог города Владимир Кузнецов.

Очень историческое

Само здание нынешнего урологического отделения — самое старое в больнице, ему больше 130 лет. Строилось еще до революции, как хирургический корпус и корпус для родильниц.

— У меня однажды был пациент, который сказал, что родился в этом здании, — рассказал В.Кузнецов.

Последний капитальный ремонт делали в 1988 году. Особая гордость главного уролога — обновленная операционная, в которую ведут автоматически открывающиеся двери.

— Здесь применены современные подходы к планировке и оснащению медицинского помещения. В операционной, рассчитанной на два хирургических стола, установлены две бестеневые лампы, а ламинарные потоки профилактируют развитие инфекций, связанные с хирургическим вмешательством. К сожалению, случаи развития осложнений из-за попадания инфекции бывают, — объяснил врач.

В Кузнецов также отметил, что через отделение проходит более 2,5 тыс пациентов в год, выполняется полторы тысячи операций, из которых более 200 — малоинвазивные и лапароскопические. Так, за прошлый год сделано 92 лапароскопических операции, и более 250 эндоскопических, в срочном и в плановом порядке.

Отремонтированное отделение рассчитано на 52 койки.

Снесли все перегородки

О трудностях ремонта рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «РИФ» Константин Ребенков.

— На самом деле, урологическое отделение состоит из четырех независимых зданий, построенных в разные годы. Это — самое старое. Здесь толстые стены, сложенные порой из непонятных материалов. Нам пришлось снести все перегородки, которые перегружали перекрытия и которые изрядно износились. Еще сняли стяжку с перекрытия, неоднократно ремонтированную. При демонтаже штукатурки потолков произошло несколько обрушений, поэтому пришлось полностью менять верхнее перекрытие, после чего ремонтировать и утеплять чердак, — рассказал о проведенном ремонта К.Ребенков.

Он также отметил, что в здании отремонтированы и заменены на новые все инженерные сети: водоснабжение, канализация, отопление, кондиционирование.

— Поменяли полностью канализацию: выкопали старую, которая оказалась даже не чугунной, а керамической, завели воду, подключили центральное отопление, горячую воду, которая подается через бойлеры. Кроме того, установили пожарную сигнализацию с системой пожаротушения и видеонаблюдение по всему периметру здания, — продолжил гендиректор.

Интерес журналистов также вызвал рассказ о старой печи, которую обнаружили при ремонте.

— Никаких особых артефактов мы не нашли, за исключением разве что старой чугунной печи, с сетью воздуховодов. В печь заливали какую-то жидкость, в результате ее сжигания воздух нагревался и через воздуховоды поступал в помещения. К сожалению, мы не знаем точно, как печь работала, — рассказал К.Ребенков.

На вопрос, куда делась печь после ремонта, он пожал плечами.

Архитектуру сохранили

Информацию на этот счет сообщила начальник отдела капремонта объектов здравоохранения ЕДКС Александра Крикунова. По ее словам, задачей строителей было сделать современный ремонт, сохранив историческую архитектуру здания.

Среди сохраненного – арочные своды ранее располагавшейся в здании часовни. И еще старая надпись «Исаковскiй хирургическiй павилiонь», обнаруженная под старой штукатуркой в одном из помещений.

— Было тяжело подобрать технические решения, чтобы здание смотрелось органично, за ограниченностью места оказалось непросто разместить современное оборудование. Но мы смогли! Установили современную систему вентиляции с многоуровневой очисткой, обеспечили контроль доступа в операционную, в том числе картам. А еще по всем помещением развесили часы, синхронизовав их работу, — обвела взглядом больничный коридор А.Крикунова.

Остается добавить, что для функционирования отделения еще необходимо пройти лицензирование, этот процесс уже запущен. Ориентировочно, объект введут в эксплуатацию через две-три недели.