Рыбаки обвиняются в незаконном вылове кефали

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении четырех мужчин: местных жителей 38, 48 лет и 61 года и 68-летнего жителя Симферополя. Установлено, что днем 27 февраля 2025 года в акватории Камышовой бухты, на причале №231 они установили сеть, сачками вычерпали улов, загрузили его в подготовленные ящики и собирались перерабатывать в помещении цеха на том же причале.

В соответствии с действующим законодательством использование сети при осуществлении любительского рыболовства запрещено. Таким образом, обвиняемые незаконно выловили свыше 10 тысяч экземпляров кефали сингиль, причинив государству ущерб в размере более 6,9 млн рублей.

Нарушителей на причале задержали пограничники и изъяли незаконный улов.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в Гагаринский районный суд Севастополя. Рыбаки обвиняются в незаконном вылове водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Наказание по этой статье — от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме этого прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы причиненного ущерба.