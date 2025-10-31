РГО проведет экспедицию по партизанским тропам под Севастополем

«Мы планируем серьезную патриотическую экспедицию по Байдарской долине, по партизанским тропам. Это новый проект, мы такого еще не делали. Это будет масштабный проект, в том числе планируем обновить памятники [установленные в местах, где вели боевые действия партизаны]», — сказал В.Воробьев.

Впервые провести экспедицию планируется в 2026 году, а затем развивать проект в последующие годы. Сейчас решается вопрос, будут ли в ней участвовать представители других регионов.

О партизанах Севастополя

В годы Великой Отечественной войны в районе Севастополя, который держал героическую оборону с 30 октября 1941 года до июля 1942 года, а затем находился под гитлеровской оккупацией до 9 мая 1944 года, действовали два партизанских отряда — Севастопольский и Балаклавский.

В материалах Музея обороны Севастополя сообщается, что сформированный летом 1941 года Севастопольский партизанский отряд активно действовал в районе между Севастополем, селом Байдары (сейчас — Орлиное) и городом Бахчисараем. В декабре 1941 года, после потери большей части продовольственных баз, севастопольские партизаны были вынуждены перебазироваться в балку Карадаг, где объединились с Балаклавским партизанским отрядом. Вместе они продолжили борьбу с противником, несмотря на тяжелейшие условия и нехватку ресурсов.

В феврале-марте 1942 года многие партизаны погибли как в боевых столкновениях с карателями, так и от голода и обморожения. В июне отряд был объединен с ялтинским, а осенью произошла полная реорганизация Крымского партизанского движения. Благодаря героизму и стойкости, а также помощи, которую советское командование забрасывало с помощью авиации, партизаны продолжали боевую деятельность до апреля 1944 года — когда началось освобождение Крымского полуострова.