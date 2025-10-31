По Крымскому мосту на электромобиле не проехать

С 3 ноября вводится запрет на подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края электромобилей и гибридных авто. Соответствующий документ подписан губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

«С 00.00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в публикации на сайте администрации Краснодарского края.

Для электромобилей и гибридных автомобилей доступен альтернативный сухопутный маршрут: в Крым вдоль Азовского моря через исторические регионы, оборудованный станциями зарядки. От Ростова-на-Дону до Симферополя их 22.

«Это рекомендация антитеррористической комиссии», — сообщили в администрации Краснодарского края.

В октябре 2022 года после теракта по Крымском мосту был запрещен проезд грузовиков. Но украинские спецслужбы не прекратили попытки диверсий, теперь теракты планируют с использованием легковых автомобилей. В 2025 году предотвращены две подобные попытки. В апреле на таможне в Бресте был задержан водитель-белорус, которому украинские кураторы поручили перегнать начиненный синтетической взрывчаткой микроавтобус «Мерседес». Автомобиль он должен был передать другому водителю, чтобы тот организовал бизнес по перевозке пассажиров с кавказских Минвод в Крым через мост.

В августе ФСБ выявила и обезвредила Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством. Электрический автомобиль привезли в Россию из Грузии транзитом через ряд стран. В Краснодарском крае его должны были передать другому водителю для поездки через Крымский мост.

В обоих случаях водителей собирались использовать втемную как террористов-смертников.