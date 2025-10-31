Число погибших в результате опрокидывания плавкрана увеличилось

Количество погибших в результате опрокидывания плавучего крана в Южной бухте Севастополя 27 октября увеличилось до трех, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Первоначально сообщалось о двух погибших — матросе и электромеханике. Также во время происшествия на Севморзаводе более 20 человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В момент крушения на плавкране, который не был сдан в эксплуатацию, проводились испытания грузового устройства.