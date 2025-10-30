Западный обход Симферополя теперь хорошо освещен

На Западном обходе города Симферополя завершен монтаж системы наружного освещения, сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым. Это значительно повысит безопасность дорожного движения на одной из ключевых транспортных артерий в темное время суток.

Вдоль участка автомобильной дороги 35ОП РЗ 35К-007 установлено и подключено 58 современных опор освещения. Для питания светильников использован самонесущий изолированный провод (СИП), а управление системой осуществляется автоматически через шкафы управления наружным освещением (ШУНО). Это современное решение позволяет включать и отключать освещение в зависимости от времени суток без участия человека, что обеспечивает энергоэффективность и бесперебойную работу.