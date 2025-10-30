Займутся вопросами дорожной безопасности

Безопасность дорожного движения в районе улиц Попова и Годлевского стала предметом обсуждения на межведомственной встрече в Ленинском районе.

Ее участниками стали представители муниципалитета, руководства школы, управления благоустройства департамента городского хозяйства, департамента транспорта, Госавтоинспекции, а также общественники. От Законодательного собрания участие в работе принял депутат Алексей Ярусов.

Они прошли участок дороги около специального (коррекционного) образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат №1» и обсудили возможность ремонта дорожно-транспортной сети от Студенческого переулка до улицы Попова. Кроме этого, был рассмотрен вопрос обустройства лестниц в районе дома №5а по ул.Рябова и дома №8 по ул.Гоголя.

В поле зрения членов комиссии также оказалось состояние тротуаров на пересечении Студенческого переулка и улицы Годлевского. На некоторых участках тротуары там отсутствуют полностью, что создает дополнительную опасность для движения пешеходов, особенно в темное время суток.