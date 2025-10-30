Заявки на конкурс проектов ТОС принимают до 21 ноября

Департамент внутренней политики Севастополя объявил конкурс проектов по развитию территорий, на которой осуществляет свою деятельность территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Победители получат гранты в размере до 500 тысяч рублей. Конкурс проводится на условиях софинансирования с членами ТОС, которое не может быть меньше 1%. Заявки на участие принимают до 21 ноября, объявление победителей намечено на 3 декабря.

После объявления конкурса в «Точке кипения» для потенциальных соискателей грантов провели семинар, на котором будущих конкурсантов проконсультировали, как правильно заполнить заявки.

Напомним, что ТОС — это форма организации граждан по месту жительства. В рамках ТОС могут организовать жильцы одного дома и целого квартала, чтобы совместно благоустраивать и развивать территорию.

ТОС может быть зарегистрирован в статусе юридического лица (как некоммерческая организация) и без него. Организация может участвовать в различных конкурсах, получать целевое финансирование от государства.

Участвовать в ТОС могут граждане старше 16 лет. Органы ТОС также могут создавать и предлагать проекты муниципальных правовых актов.