Задержанные из-за падения фуры с моста поезда вошли в график

Поезда, следующие из Крыма и задержавшиеся 29 октября в Симферополе из-за падения фуры на железнодорожные пути, вошли в график, новых сбоев в расписании нет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Ранее в компании сообщали, что два поезда (из Симферополя и Севастополя в Москву) были задержаны.

«Задержавшиеся из-за инцидента в Симферополе в среду поезда вошли в график сегодня ранним утром. Новых задержек нет», — сказала представитель перевозчика.

В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили, что с путепровода в районе железнодорожного вокзала Симферополя на пути упала фура. Пути были обесточены. В результате инцидента пострадал водитель грузовика.

Вытаскивать фуру начнут вечером 30 ноября. Для этого с 21.30 до 6.00 перекроют проезд по ул.Ким, сообщила администрация крымской столицы.