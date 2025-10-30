Винограда соберут меньше, но вино будет лучше

В Севастополе завершается массовый сбор винограда. Уже собрано 20 тысяч тонн с площади пять тысяч гектаров.

Ожидаемый общий урожай этого года — 21 тысяча тонн. Окончательные итоги станут известны в конце ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Прогноз меньше урожая 2024 года (25,4 тыс.т) и 2023-го (26,2 тыс.т), и 2022-го (26,955 тыс.т).

Причины снижения урожайности — весенние заморозки, град и засушливое лето.

Но именно из-за жаркого лета виноделы ожидают получить особенно насыщенные и глубокие вина.