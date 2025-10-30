Севастопольскую Федерацию бокса возглавил бывший руководитель капстроя

Избрание его на должность председателя Севастопольской РОО «Федерация бокса» произошло на внеочередном собрании в спортивной школе №4. Заседание было совместным, с участием представителей спортшкол олимпийского резерва №4 и №8, спортивной школы №7, ГЦССПС и Центра прогресса бокса им.М.Коптякова.

Предыдущий руководитель федерации — ветеран СВО Валентин Пьянков, назначенный в мае 2025 года, попросил освободить его с занимаемой должности в связи с занятостью по основному месту работы.

Как прозвучало на встрече, И.Гапицонов и прежде оказывал поддержку спортсменам и федерации, содействовал развитию бокса в Севастополе.

Вступая в должность, он пообещал содействовать установлению продуктивного взаимодействия городской федерации с властями города, руководством Федерации бокса России, способствовать повышению спортивного мастерства севастопольских спортсменов и развитию этого вида спорта в регионе.

«Президиум оказал мне доверие занять пост председателя Федерации бокса в Севастополе. Я хочу выразить глубокую благодарность всем предыдущим руководителям федерации. Много лет этот вид спорта популяризировался в нашем городе, у нас много чемпионов Европы, мира, России. От себя могу пожелать побед, достижения больших высот нашим спортсменам. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы эти высоты были достигнуты, привлекать бизнес к развитию этого вида спорта и правительство, чтобы они обращали на нас внимание и помогали нам в этом направлении», — прокомментировал свое избрание И.Гапицонов.

Напомним, что И.Гапицонов оставил должность в правительстве Севастополя в августе 2022 года. Тогда губернатор Севастополя сообщил, что бывший подчиненный отправляется в подшефные Севастополю Мелитополь и Старобельский район ЛНР.