Приглашают на фестиваль моделистов

Пятый Всероссийский фестиваль стендовых моделей и миниатюры «Севастопольский бастион» традиционно пройдет с 1 по 5 ноября.

В этом году он развернется на площадке Штаба общественной поддержки на ул.Большой Морской, 4.

География участников фестиваля расширилась. На выставке будут представлены работы моделистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Пятигорска, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Пскова, Серпухова, Казани и других российских городов.

В рамках фестиваля состоится выставка-конкурс моделей по нескольким номинациям в разных возрастных категориях. Предусмотрена программа мастер-классов, внеконкурсных персональных выставок моделистов и клубов, дискуссии, онлайн трансляции, также игротека настольных игр и конструкторов.

Целью фестиваля организаторы считают возрождение детско-юношеского технического творчества и моделирования, а так же патриотическое воспитание подрастающего поколения.