Адаптивная одежда поможет ветеранам

В Севастопольском филиале «Защитники Отечества» ветеранам СВО с инвалидностью в качестве средств реабилитации вручили два первых комплекта адаптивной одежды.

Задача такой одежды — помочь людям с инвалидностью чувствовать себя свободно, уверенно и комфортно, быстро адаптироваться к ежедневным задачам. В каждом наборе по 12 позиций — зимний, летний и демисезонный комплекты, которые учитывают особенности физического состояния бойца.

Инициативу по введению адаптивной одежды как средства технической реабилитации выдвинули матери и жены участников СВО, а также сотрудницы фонда. Инициатива незамедлительно была поддержана на уровне Президента и внесены изменения в перечень средств технической реабилитации.

— На сегодня в России подано 700 заявок на комплекты такой одежды. Более половины уже удовлетворено. Наш филиал тоже активно собирает заявки от ребят, обязательно с учетом размеров и нозологии. Я надеюсь, что одежда им понравится, — рассказала журналистам руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Анисимова

По ее словам, всем инвалидам — участникам СВО, кто обратится в фонд, будут готовы помочь в снятии размеров и оформлении заявки. В зимний комплект входят куртка, пайта, теплая домашняя одежда, спортивный костюм и многое другое. В летнем — шорты, майки, футболки. Всю одежду удобно надевать и снимать — молнии, липучки, кнопки, расположены с учетом особенности ветерана. Можно сказать, что это одежда почти индивидуального пошива.

— Одежда качественная, современная, материал приятный на ощупь. У меня поражение опорно-двигательного аппарата и очень удобно надевать брюки с молнией на штанине. Все эти замочки сильно облегчают нам процесс, — поделился впечатлениями участник СВО Александр Наумов.

Он также отметил заботу производителей, которые несколько раз звонили ему из Москвы, для уточнения размеров и других нюансов.

— Для меня комплект адаптивной одежды — это приятный бонус. Благодарю фонд «Защитники Отечества» за заботу, — отметил ветеран.