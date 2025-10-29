РЖД убрали автоматическую покупку белья в плацкарте

В «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания РЖД) убрали автоматическую отметку о согласии с приобретением постельного белья при бронировании билетов в плацкартные вагоны, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК.

В сообщении уточняется, что стоимость билетов в плацкартные вагоны поездов АО «ФПК», следующих во внутрироссийском сообщении, не включает постельное белье, которое теперь предлагается как дополнительная услуга. Ранее отметка о согласии на его получение при бронировании проставлялась в автоматическом режиме. Начиная с 1 сентября, в соответствии с требованиями федерального закона, эта услуга будет активироваться только после того, как пассажир самостоятельно отметит соответствующее поле.

При покупке билетов на сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД пассажирам» пассажиров о дополнительной услуге информируют посредством уведомления. А при оформлении проездного документа в кассе о данной возможности проинформирует кассир.

Если соответствующая отметка не была сделана, но постельное белье потребовалось во время поездки, его можно будет получить за дополнительную плату непосредственно у проводника.

С 1 сентября 2025 года действуют новые меры против навязывания потребителям дополнительных услуг, работ и товаров (Федеральный закон от 07.04.2025 N 69-ФЗ). Продавцам, владельцам агрегаторов и исполнителям запрещено:

— проставлять автоматические отметки о согласии;

— выражать за потребителя согласие в другом виде;

— создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

В поездах «Таврия» перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», следующих в Крым, при покупке плацкартных билетов галочка о постельном белье пока ставится автоматически.