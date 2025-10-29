Главная Новости

Рыба есть и ее ловят

Хрулёва Инга

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года превысил 4 млн тонн.

Сообщается, что в Дальневосточном бассейне вылов превысил 3,1 млн тонн, в Северном бассейне составил 284,1 тысяч тонн, в Волжско-Каспийском — 61 тысяч тонн, в Западном — 60,5 тысяч тонн, в Азово-Черноморском — 36,3 тысяч тонн,.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 440,5 тысяч тонн, что на 15,4 тысяч тонн выше показателя соответствующего периода 2024 года.

В Росрыболовстве считают, что вылов рыбы по итогам 2025 года может снизиться по сравнению с прошлым годом из-за миграции сардины иваси. По итогам 2024 года вылов превысил 4,9 млн тонн.

Наши ловят

В прошлом году вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 35,4 тысяч тонн. Лидером по объему добычи водных биоресурсов является Севастополь — больше 17 тысяч тонн, на втором месте Краснодарский край — больше шести тысяч тонн, на третьем — Республика Крым — 4,7 тысяч тонн, сообщили в Росрыболовстве.

В первом полугодии 2025 года севастопольские рыбаки выловили около 14 тысяч тонн рыбы, что в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие предыдущего.

Херсонские рыбаки оставили крымских без кефали

В этом году в Азово-Черноморском бассейне сложилась парадоксальная ситуация. Сроки вылова кефали у херсонских рыбаков начались раньше, чем у крымских. Получилось, что к началу осенней путины рыбаки в Раздольненском и Черноморском районах полуострова наблюдают стаи кефали, но добывать ее не могут — нет квоты. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

По его словам, казус произошел потому что Крыму приходится делить квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях с двумя смежными активно развивающимися регионами — Херсонской и Запорожской областями. О данной ситуации было доложено главе республики Крым Сергею Аксенову, который поручил, отследить объемы, которые может добывать Херсонская область и Республика Крым соответственно.

Кроме того, пришло понимание, что сроки лова на полуострове необходимо сдвинуть, чтобы крымчане могли ловить любыми разрешенными способами как можно дольше.

