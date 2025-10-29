Рассмотрели проект бюджета на 2026-2028 годы

На заседании правительства города 24 октября рассмотрели проект бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.

Как сообщила и.о.директора департамента финансов Надежда Иткина, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2026 году запланирован в объеме 77,5 млрд рублей, на 2027 год — 81,5 млрд рублей, на 2028-й — 81,6 млрд рублей. Расходы бюджета в 2026-2028 годах составят 81,4, 85,9 и 85,5 млрд рублей соответственно.

В 2026 году и плановом периоде (2027-2028) динамика доходной и расходной частей в значительной мере определяется объемами финансового обеспечения мероприятий государственной программы РФ. Объем собственных налоговых и неналоговых доходов в 2026 году запланирован в сумме 45,1 млрд рублей, на 2027 год — 45,9 млрд рублей, на 2028 год — 49,4 млрд рублей.

Дефицит бюджета планируется на уровне 3,9 млрд рублей в 2026 году, 4,4 млрд рублей – в 2027 году, 3,9 млрд рублей – в 2028.

На что будут тратить

Расходы бюджета на 2026 год сформированы в объеме 81,4 млрд рублей, с учетом сохранения социальной направленности бюджета. Средства планируется израсходовать на:

— финансовое обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культуры и физической культуры и т. д. предусмотрено более 50% средств (40,9 млрд рублей);

— национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство — около 38% (30,8 млрд рублей);

— на иные отрасли — 9,7 млрд рублей (12%).

Резервный фонд правительства Севастополя предусмотрен в сумме 400 млн рублей.

В 2026 году на текущие расходы планируется направить 56,9 млрд рублей. Традиционно значительную долю в них займут социально-значимые расходы: заработная плата, начисления, социальные выплаты, на это запланировано 32,5 млрд рублей (почти 40% от всех расходов).

Расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство составят 24,5 млрд рублей.

36% бюджетных средств (14,9 млрд рублей) будут направлены на строительство новых объектов, модернизацию школ, пополнение учебного фонда, организацию питания, школьников и другие цели.

26% (10,6 млрд рублей) — на строительство новых объектов, оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной в рамках программы ОМС, закупку лекарств и вакцин, поддержку медработников, обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

29% (почти 11,9 млрд руб) — на поддержку старшего поколения и семей с детьми, в том числе 3,2 млрд руб — на оплату расходов по ОМС неработающего населения.

На расходы на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан (возмещение затрат транспортным предприятиям) запланировано 1,2 миллиарда рублей.

На поддержку участников СВО и членов их семей в 2026 году израсходуют 2,5 миллиарда рублей.

Почти 38% бюджетных средств (30,8 млрд рублей) планируется направить на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

— Федеральный бюджет еще не принят, но мы своим этапом принимаем в первом чтении и начинаем с ним работать в Законодательном собрании, — прокомментировал принятие постановление губернатор Михаил Развожаев.