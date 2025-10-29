Поговорили об инсульте

Разговор об инсульте стал доверительной беседой об особенностях его профилактики.

Социальный марафон «Stop-инсульт!» в Севастопольской медицинской библиотеке – филиале №8 (Центр инклюзивной культуры и медицинских знаний) посвятили Всемирному Дню борьбы с инсультом.

Сначала перед собравшимися выступила представитель ОМС Ольга Богатырева, обозначившая необходимость каждому севастопольцу знать свою страховую компанию. Их в Севастополе две: «Крыммедстрах» и ООО «Арсенал МС». Знать о них нужно, чтобы обращаться туда в случае, если нужно получить талон к врачу-специалисту или, скажем, направление в реабилитационный центр на Гагарина, 17-В. Да мало ли что еще может понадобиться в случае, если...

Впрочем, разговор и зашел как раз о таких случаях, а точнее, об инсульте, информация о котором кому-то может помочь избежать это заболевание. Подробно о нем рассказала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики г.Севастополя Анна Маленко.

Ее информация о том, что каждые шесть секунд от инсульта в мире от кто-то умирает, а сам инсульт с каждым годом молодеет, сразу заставила задуматься. Она также пояснила, что частота инсульта напрямую зависит от возраста и удваивается с каждым последующим десятилетием жизни.

Кто в зоне риска?

У людей старше 60 лет инсульт встречается в 17 раз чаще, чем у молодых, а у женщин он развивается на 10-20 лет позднее, чем у мужчин. Установлена зависимость заболевания от метеорологических условий, зимой и осенью они случаются чаще, что связано с характерными перепадами температур и атмосферного давления. В 80% случаев инсульт бывает ишемический, а в 20% – геморрагический.

Факторы риска делятся на предрасполагающие, поведенческие и метаболические.

Первые, например, возраст, пол или семейный анамнез невозможно корректировать. В отличие от поведенческих факторов, к числу которых относится курение, увеличивающее риск инсульта в два раза, стресс, депрессия, алкоголь, избыточный вес и прием оральных контрацептивов. А еще неправильное питание, гиподинамия, а иногда и чрезмерные физические нагрузки.

Метаболические факторы риска – это артериальная гипертензия, нарушение липидного обмен, сахарный диабет.

Как распознать инсульт?

Клинические проявления возникают внезапно и быстро развиваются. Симптомами может быть резко возникшая головная боль, тошнота, рвота, не связанная с приемом пищи, угнетение сознания. Признаки заболевания определяются несколькими способами: надо попросить человека улыбнуться (у пораженных инсультом улыбка получится кривой), произнести любую фразу (тревожный знак, если он не может произнести привычные слова), поднять обе руки (как правило, одна поднимается хуже или не поднимается вообще).

Времени мало

При ишемическом инсульте возникает закупорка артерий и клетки за отсутствием питания очень быстро разрушаются. Существует технология восстановления кровоснабжения клеток головного мозга, когда внутривенно ввозится лекарство, способное растворять тромбы или тромб механически убирается из сосуда. Но применить эти тактики можно в первые четыре с половиной часа.

В Севастополе в Первой горбольнице создан Региональный сосудистый центр, где проводят такую терапию.

Первая помощь

Помочь пострадавшему можно, уложив его, чтобы головы была чуть выше тела, открыть окно, а на улице хотя бы расстегнуть стесняющую одежду. Обязательно вызвать скорую, назвав диспетчеру симптомы. До приезда скорой не отходить от больного, придав ему безопасное положение.

Так или иначе, к врачу нужно обратиться сразу.

К слову, иногда инсульт можно и не заметить, бывает, что очаги обнаруживаются при прохождении компьютерной томографии.

Виновата гипертония

Он подчеркнула, что в 99% случаях развития инсульта виновата гипертония и призвала присутствующих держать под контролем уровень артериального давления. Сейчас считается нормальным показатель 140/90 мм ртутного столба, но без скачков.

А.Маленко также напомнила, как правильно контролировать давление: дважды в день, утром и перед сном, в течение, допустим, месяца, записывая показания.

Только в этом случае можно узнать свое истинное давление.

Три варианта исхода

Их три: смерть, инвалидность, выздоровление. Статистика исходов не меняется: 20-30% пациентов умирают в течение года, около 60% остаются инвалидами различных групп и только 10% возвращаются к обычной жизни.

В этом месте А.Маленко сказала о важности профилактики инсульта и своевременного обращения к врачу.

– В современной медицине есть все для предупреждения инсульта: навыки, знания, технологии, — отметила А.Маленко.