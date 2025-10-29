«Молодежный центр» стал ресурсным центром волонтерства

Для обеспечения работы волонтеров центру ежегодно будет выделяться бюджетное финансирование и другая, в том числе, материальная и кадровая помощь, сказано в документе.

Целью организации является поддержка и развитие добровольчества в регионе. В первую очередь это вовлечение, обучение и координация волонтеров, координация волонтерских организаций и проектов, повышение эффективности их работы.

В 2022 году в капитально отремонтированном здании бывшего ресторана «Каравелла» на ул.Корчагина, 30 был открыт Ресурсный центр поддержки добровольчества «Академия добра» для помощи молодежным активистам.

Как объяснили «Севастопольской газете» в центре, распоряжение техническое и ничего в их работе не меняет.