Мобильная история приезжает во второй раз

Исторический парк-автопоезд №2 «Россия — Моя история» начнет работу в Севастополе в День народного единства.

Это уже второй мобильный исторический парк. Он посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению Президента при поддержке Министерства просвещения.

На площадке автопоезда 4 ноября пройдет масштабный фестиваль «Проводник истории», приуроченный к Дню народного единства. Всего же мультимедийная экспозиция пробудет в Севастополе до февраля.

«Ее гостей ждет погружение в ключевые эпохи отечественной истории через современные цифровые технологии», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вход на фестиваль и экскурсии — свободный, но по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться можно:

— на сайте «Россия — Моя история» multimediynyy-avtop-event.timepad.ru;

— по телефонам +7 (978) 538-69-40 (также доступен в Telegram) и +7 (910) 484-04-60 (для групп от 10 человек);

— по электронной почте: avtopoezd-history@yandex.ru.